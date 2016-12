19 gennaio 2015 Il mondo? Una magnifica pista di skating Proposte per scivolare sul ghiaccio dalla Piazza Rossa alla Tour Eiffel, dalla Svezia e l’Estonia all’Austria, dal Centro Rockefeller al Dubai Mall Tweet google 0 Invia ad un amico

Proposte per scivolare sul ghiaccio dalla Piazza Rossa alla Tour Eiffel, dalla Svezia e l'Estonia all'Austria, dal Centro Rockefeller al Dubai Mall

Pattinare sotto il Cremlino - Cominciamo da Mosca dove il pattinaggio è una tradizione secolare, ma scivolare sugli schettini pattini nella strabiliante maestosità della Piazza Rossa, nel centro della Russia, è davvero un’emozione da non dimenticare. La pista è di 2700 metri quadrati e consente la presenza contemporanea di oltre 500 appassionati. Vi si tengono anche partite di hockey di alto livello. Attorno tutto ciò che serve per ristorarsi dopo qualche ora di sport, caffè, tavole calde, musica (info: www.gum.ru).



Skating a Vienna e sulla Tour Eiffel - Restiamo più vicini all’Italia: anche a Vienna il pattinaggio sul ghiaccio è un’antica tradizione: e la festa può cominciare a Vienna Ice Dream (fino al’8 marzo) di fronte alla splendida cornice illuminata del monumentale municipio di Vienna, in pieno centro, tra luci colori e tanta allegria (info: www.wien.info) . E ancora, fino al 15 febbraio i visitatori di Parigi potranno usufruire di una pista di ghiaccio di 190 mq e di 57 metri di lunghezza: non molto grande, certo, ma la pista è situata in uno dei luoghi più spettacolari e cool del mondo intero: la Tour Eiffel. E per chi preferisce pattinare su piste più spaziose, ecco che la Ville Lumiere offre anche la possibilità di un magnifico impianto all’Hotel de Ville (info: www.parisinfo.com).



Pattinate nordiche - Ma per i pattinatori che fanno sul serio ecco che la baltica Estonia offre infinite skating’s sessions ad Haapsalu (www.visitestonia.com), a circa 100 chilometri dalla bellissima capitale Tallinn: una giornata a pattinare sul mare delle baie di Eeslaht e Tagalaht è un’emozione. E occorre armarsi di spirito d’avventura ed essere dei veri sportivi per avventurarsi al Vinterparken, la più grande pista di tutta la Svezia. Sul lago Storsjön (info: visitsweden.com), in cui sono state ospitate anche sessioni dei Mondiali di sci, accanto alla graziosa cittadina di Östersund, una delle più popolose del centro nord svedese, non lontana dal confine norvegese, si può pattinare ininterrottamente per decine di chilometri al giorno.



Pattinare fra le dune e nella Grande Mela - Ma si può pattinare anche in mezzo al deserto, come al Dubai Ice Rin, in una frescura alpina mentre fuori il sole scioglie l’asfalto. La pista di pattinaggio sorge nel centro di Dubai, modernissima capitale dell’omonimo Emirato arabo e sorge nell’ambito di uno dei maggiori, e ormai più noti, centri commerciali del mondo, il Dubai Mall. Organizzatissimo (info: www.dubaiicerink.com). E per chiudere le piste che vi avranno fatto sognare chissà quante volte guardando film targati Usa: il Central Park e, soprattutto, lo sfavillante Ice rink del Rockefeller Center di New York. Si pattina sotto la statua dorata di Prometeo realizzata nel 1934 da Paul Manship e sembra di pattinare al centro del mondo (info: www.nycgo.com).