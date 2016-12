25 febbraio 2015 Giappone romantico: fioriscono i ciliegi La primavera è il momento migliore per visitare il paese del Sol Levante, che con la fioritura mostra il suo lato più affascinante Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - E’ tempo di fioritura in Giappone. I primi tepori della primavera fanno germogliare gli alberi di prugne e di ciliegie. E’ il trionfo della vita e della natura, l’esplodere improvviso di tinte delicate che ingentiliscono le tante città, i villaggi le campagne di questo delizioso arcipelago.

Uomo e natura, un rapporto ancestrale- I figli del Sol Levante hanno anticipato di qualche millennio un motto di gran successo in occidente “keep calm” e, appassionati della contemplazione, organizzano il ‘Mito no ume matsuri’ il festival della fioritura del prugno, che nel 2015 si tiene dal 20 febbraio al 31 marzo, nel grande giardino Kairakuen, inaugurato nel 1842 nella città di Moto. All’interno del parco di 13 ettari ci sono 3000 alberi di prugne di cento specie diverse. Questa esplosione di cromatismi è allietata da innumerevoli eventi come il nodate-chakai (cerimonia del tè all’aperto) e Yagai-koto-no kai (concerto all’aperto di arpa giapponese, il koto):un'occasione unica per immergersi nel Giappone più delicato e romantico.



L’attesissima fioritura dei ciliegi - Dopo gli alberi di prugna è il turno dell’ancor più spettacolare fioritura dei ciliegi ( Mito no sakura matsuri) che si tiene dal primo al 15 aprile (www.koen.pref.ibaraki.jp). Premesso che la primavera è la stagione ideale per visitare il Giappone, vi diamo alcune indicazioni sui punti migliori dove godere di questo evento. A Tokio i luoghi di osservazione privilegiati sono Ueno, Nakameguro ad esempio oppure Chidorigafuchi: lungo il fossato del Palazzo Imperiale, attorno al parco Kitanomaru ci sono diversi ciliegi che creano una bella atmosfera nel pieno della loro fioritura.



Da Yokohama al Fujiama - Non c’è solo Tokio: un bellissimo giardino dove i le fioriture dei ciliegi sono di sicuro effetto è anche il Sankeien garden di Yokohama. Per una foto simbolo del Giappone: Kawaguchiko, uno dei 5 laghi del monte Fuji da cui cercare l’immagine perfetta dei ciliegi in fiore con il vulcano sullo sfondo. Se ci si trova a Kyoto: Parco Maruyama dove ammirare il grande albero di ciliegio piangente ancora più affascinante con l’illuminazione notturna. Ad Osaka 4000 ciliegi circondano il castello della città, 5000 alberi si trovano al parco Kema Sakuranomiya e un luogo particolarmente apprezzato è l’Osaka Mint Bureau con la sua grande varietà di specie.

Se volete seguire giorno per giorno l'andamento delle fioriture, questo è il link: www.jnto.go.jp

Per informazioni: www.turismo-giappone.it