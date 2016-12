Fontane del mondo: l'acqua dà spettacolo

06:00 - Al naturale o coloratissime, abbellite da giochi cromatici e da luci notturne, in mezzo a un lago o racchiuse in un corpo architettonico d'autore: sono sempre fontane, protagoniste di giochi di forme in cui l'acqua prende vita e si fa bella. Ecco le più spettacolari, raccolte ai quattro angoli del mondo: da Singapore a Las Vegas, da Roma alla Cina.