Destinazione Barbados, dove l'estate dura tutto l'anno

06:00 - Barbados è l'isola più orientale dei Caraibi, più precisamente si trova nelle Piccole Antille, a nord-est del Venezuela. Qui la temperatura è di circa 27° tutto l'anno (massime sui 30° e minime che scendono a 21°) e fa dell’isola, delle sue spiagge bianche e delle sue acque cristalline, una destinazione tropicale perfetta per chi vuole fuggire dal rigido clima invernale, anche a Natale. Infatti l'alta stagione turistica coincide con il periodo che va da metà dicembre a metà aprile, mentre i mesi più secchi sono quelli tra febbraio e maggio.

Sono due i tipi di vacanza che si possono fare a Barbados. Per chi vuole trascorrere dei giorni all'insegna del relax sono indicate le coste sud e ovest che si affacciano sul mar dei Caraibi ed hanno incantevoli spiagge con onde dolci e spiagge con palme. La costa est, invece, è particolarmente adatta agli spiriti più avventurosi: ha una bellezza selvaggia con rocce calcaree e onde imponenti, ed è la patria del surf e di altre attività adrenaliniche.



LE SPIAGGE - Il lato occidentale ospita alcune delle spiagge più note come Mullins Beach, Church Point e Paynes Bay. Famosa per le sue scogliere e dune di sabbie rosa è invece Crane Beach. Sono tantissime le spiagge popolari per il surf e windsurf, le più note sono Cattlewash e Bathsheba. Quest'ultima è il principale villaggio di pescatori sulla costa est, mentre la spiaggia Soup Boul è il luogo dove si svolgono le principali competizioni sia locali che internazionali di surf. Caratteristico è il grande masso che si trova in mare e che tutti chiamano Bathsheba Rock.Ma non è solo il surf ad offrire le emozioni più forti da queste parti. La barriera corallina, per chi è appassionato di immersioni, è un vero e proprio paradiso. Facilissimo trovarsi faccia a faccia con un cavalluccio marino o con delle magnifiche tartarughe, o poter osservare grandi coralli, pesci colorati ma anche pesci rana e anguille giganti. Sono diversi anche i siti che consentono di esplorare relitti naufragati che hanno creato affascinanti habitat per la vita marina. I più popolari sono Carlisle Bay e la Stavronikita.



HARRISON'S CAVE- Stalattiti, stalagmiti, ruscelli, laghi e cascate fanno sì che questa sia considerata tra le caverne più belle al mondo. Questa grotta si trova esattamente al centro geografico di Barbados, nel distretto di St. Thomas, e rappresenta un fenomeno naturale raro nel mondo tropicale.Macchinine elettriche accompagnano i turisti attraverso le grotte e permettono di ammirare la bellezza del Mirror Lake, lago in cui si specchiano stalattiti.All'interno del parco fiorito di bunganville e ibischi vengono organizzati concerti e spettacoli di animazione.



GEORGE WASHINGTON HOUSE - A Barbados è possibile visitare l'unica casa in cui, ancora giovanissimo, ha vissuto George Washington al di fuori degli States. Nel 1751, per due mesi, lui e suo fratello Lawrence, già gravemente malato, hanno soggiornato in questa casa storica e signorile, la Bush Hill House.



OISTINS FISH MARKET- Caratteristico e imperdibile è il mercato del pesce di Oistins. Il consiglio è di andarci il venerdì o il sabato notte quando si può godere appieno l'atmosfera del luogo e, grazie alla musica proveniente dalla sala da ballo collocata esattamente al centro del mercato, è possibile danzare fianco a fianco insieme ai bajan. Dopo le danza è irresistibile il richiamo delle bancarelle tradizionali che invogliano ad assaggiare specialità locali come le torte di pesce, il Jug Jug a base di mais e piselli, il pesce fritto e il tipico Pudding inglese. Il mercato è il luogo ideale anche per acquistare caratteristici oggetti dell’artigianato locale.



COLLEGAMENTI AEREI - Barbados è raggiungibile dall'Italia con voli che prevedono uno scalo o in Germania o a Londra. L'isola è inoltre collegata alle maggiori città americane.



Per maggiori informazioni: www.visitbarbados.co/it/

Per sapere in tempo reale il meteo: www.meteo.it