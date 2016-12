Passeggiare sotto i fiocchi di neve nei Parchi più belli d'Italia

06:00 - Se lo shopping natalizio vi ha già provati e dicembre è appena all'inizio, se siete alla ricerca di una piccola evasione e vorreste solo starvene in pace, riempirvi gli occhi di natura e bellezza, ma la pioggia e la neve scoraggiano il vostro spirito d'avventura, non temete e lasciatevi sorprendere dal fascino dei Parchi più Belli d'Italia che per quest'inverno si vestiranno di colorati mercatini, proporranno laboratori tematici, visite guidate, giri in carrozza, concerti, corsi di pasticceria e molte altre piacevoli iniziative. Oltre mille tra i più importanti parchi e giardini pubblici e privati del nostro Paese stanno mettendo a punto le proprie sorprese per stupire grandi e piccini nel giorno più caro agli italiani.

MERCATINI NEI PARCHI - Per orientarvi nella selva degli eventi previsti per il Natale 2014 dovete innanzitutto procedere con ordine. Se quello che cercate sono i tradizionali mercatini di Natale, avete tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio per visitare il Parco secolare degli Asburgo, nel Parco delle Terme di Levico a Trento, un luogo magico dove si può ancora respirare l'autentico spirito natalizio alla scoperta di quello che è stato definito il Mercatino di Natale più affascinante d'Italia. Saranno molti gli eventi che animeranno tutto il paese tra fuochi d'artificio, rassegne di canti natalizi, giri in carrozza, laboratori creativi e altri intrattenimenti. Tutti i weekend di dicembre, sarà invece il Borgo dei Conti della Torre (Morsano al Tagliamento, PN) a proporre il mercatino "Anteprima Natale", con idee regalo per tutti, corsi di pasticceria per i più golosi e corsi di maglia per gli amanti del fai da te.



PARCHI E MUSICA - Non mancano le occasioni per gli appassionati di musica: tutti i martedì di dicembre Villa Bardini a Firenze propone raffinati concerti di musica classica con aperitivo, all'interno della rassegna "Sorsi di Musica". Mentre godete dell'incantevole scenario di una delle più belle viste su Firenze le vostre orecchie saranno deliziate da recital solisti o "duo" con musiche di Mozart, Bach, Beethoven, Schumann per violino, pianoforte, flauto, violoncello. Doppio appuntamento musicale nella giornata del 14 dicembre: il primo a Villa Floridiana di Napoli, dove si terrà un Concerto Straordinario per quintetto, l'"Omaggio alla canzone napoletana d'autore", il secondo all'Abbazia di Rosazzo (Tavagnacco di Manzano, UD) per gli ormai tradizionali Concerti di Natale che vedranno un Quartetto d'Archi eseguire musiche di Schubert, Debussy e Mozart; mentre domenica 21 dicembre sarà la volta del Coro di Natale di Tavagnacco di Manzano.



SPAZIO AI BAMBINI - Nella capitale il Bioparco di Roma lancia quattro giornate in cui si svolgeranno attività ludico-didattiche rivolte a tutta la famiglia: 26, 27, 28 dicembre per la Tombola degli animali e altre attività "A tu per tu con la Natura", mentre il 6 gennaio arriva con tante sorprese la Befana per la gioia dei più piccoli. Sempre al Bioparco di Roma, dal 22 dicembre al 7 gennaio, i bambini partiranno ogni giorno per un viaggio alla scoperta degli animali, incontrando i guardiani che li accudiscono e parteciperanno a laboratori naturalistici, teatrali, espressivi e manuali prendendo parte al Centro Invernale, dalle 8.30 alle 16.00. Domenica 14 dicembre, a Villa e Collezione Panza a Varese, altro appuntamento dedicato ai più piccoli a tema: "Il Gusto del Natale", un laboratorio tutto da gustare sulla Natività con gli artisti della Collezione Panza. Se volete imparare a realizzare dei ponpon dorati da appendere all'albero, all'interno della rassegna "Quelle Domeniche al Museo", la Reggia di Colorno (Parma) propone alle famiglie laboratori creativi con attività di cucina e addobbi natalizi. Babbo Natale aspetta i più piccini anche al Parco Botanico della Fondazione Minoprio (Vertemate con Minoprio, Como) che organizza per il 6 e 7 dicembre l’evento "Un verde e gioioso Natale": una mostra mercato di piante natalizie, laboratori di cucina e di composizioni per bambini, visite guidate e uno splendido concerto. Le attività educative proseguono con il Christmas Camp: laboratori manuali, e tanti giochi divertenti nelle giornate del 22, 23, 24, 29, 30 e 31 dicembre.



REGGE E PARCHI SECOLARI - Se quello che cercate sono scenari mozzafiato e siete curiosi di scoprire i parchi e i giardini delle regge nascoste per tutto lo stivale, non avete che l'imbarazzo della scelta, davvero. Abeti secolari, tigli, finanche palme, tutta la natura si piega sotto il peso della coltre di neve che la sovrasta, ne ammorbidisce i contorni e riempie l'aria di un mistico silenzio. Dal Nord al Sud i nostri gioielli botanici si imbiancano, i laghetti ghiacciano, le statue sembrano essere vestite di un soffice manto candido e non resta che concedersi una passeggiata sotto i fiocchi. Ecco alcune suggestioni per una giornata fuori città o per un fine settimana diverso, alla scoperta di meraviglie architettoniche circondate da una natura ancor più meravigliosa. Partiamo dalla gloriosa reggia di Venaria Reale, a Torino che resterà aperta per tutto il periodo invernale con le sue mostre. Sempre intorno a Torino, vi attendono le romantiche vedute del parco della Villa Il Torrione (Pinerolo) e del Parco del Valentino, il più grande Parco Pubblico della capitale piemontese che sfoggia porta con eleganza e disinvoltura il suo drappo innevato e racchiude un bellissimo Borgo Medievale. Il parco secolare di Villa Oldofredi (Cuneo) è uno dei giardini più antichi della città e vanta una scuderia di rarissimi esemplari, su tutti spicca l'imponente abete di Douglas che supera i 100 anni di età e i 30 metri di altezza. Altre meraviglie botaniche vi aspettano a Rovato, Brescia, nelle serre del Castello Quistini, dove è conservata una collezione di oltre 1500 varietà di rose. Un ampio e spettacolare viale di tigli e carpini vi attende invece nel Parco storico di Villa Da Schio (Castelgomberto, Vicenza), che riprende il tradizionale disegno dei parchi settecenteschi, mentre restando a Vicenza, per i più romantici è possibile pernottare nelle calde e antiche stanze del Castello di Thiene (Vicenza), visitiabile, insieme al suo Parco, tutto l'inverno.



Per maggiori informazioni: www.ilparcopiubello.it