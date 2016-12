24 marzo 2015 I dieci borghi più incantevoli del Bel Paese Da Vernazza a Laigueglia, da Scanno a Giglio Castello, la top ten dei paesi dove è bello vivere o prendersi una sosta rigenerante Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - L'Italia nasconde innumerevoli gioielli nascosti e tanti piccoli borghi che conservano intatto un fascino antico e pittoresco. Un censimento sulle preferenze dei viaggiatori ha incoronato Vernazza, nelle Cinque Terre, al vertice di una apposita classifica delle località più amate dai viaggiatori. Al secondo posto si è piazzata Giglio Castello, nell'arcipelago toscano, e al terzo la campana Furore.

La classifica deriva dall'analisi delle ricerche effettuate nell'ultimo anno dagli utenti del sito di viaggi trivago.it, prendendo in considerazione i borghi italiani con meno di 2000 abitanti. Vernazza, incastonata tra le frastagliate coste delle Cinque Terre, guida appunto la classifica che riportiamo di seguito per intero.



1 Vernazza (Liguria)

2 Giglio Castello (Toscana)

3 Furore (Campania)

4 Scanno (Abruzzo)

5 Conca dei Marini (Campania)

6 Laigueglia (Liguria)

7 Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo)

8 Orta San Giulio (Piemonte)

9 San Casciano dei Bagni (Toscana)

10 San Lorenzo in Banale (Trentino-Alto Adige)