23 marzo 2015 Dimore fiabesche per un matrimonio da sogno Sulla Loira, in una torre medievale in Irlanda, fra le palme in Sicilia. Ecco i castelli dove il giorno più bello diventa una vera fiaba

06:00 - Fare del giorno del matrimonio una vera e propria favola. E come nella Bella Addormentata nel Bosco, concedersi come location addirittura un castello. Il sogno può diventare realtà, dato che sono sempre più numerosi gli antichi manieri che aprono le loro porte per accogliere feste nuziali e ricevimenti.

Ed ecco allora che si può provare l’emozione di danzare nei saloni dello Château de Challain costruito per il Conte e la Contessa La Rochefoucauld -Bayers nella Valle della Loira, di risvegliarsi nel castello di Campiglia Marittima che fu del Granduca di Toscana Leopoldo II, di dormire nella torre gaelica medievale di Ballyportry in Irlanda o di scegliere fra le incantevoli dimore storiche selezionate in tutta Europa da HomeAway (www.homeaway.it) e da altri tour operator specializzati in matrimoni.



Manieri in Italia - Per restare in Italia, si possono scegliere il Castello di Xirumi in Sicilia, antico testimone delle gesta dei Cavalieri di Malta (www.xirumi.com), quello della Castelluccia, vicino a Roma, costruito tra il X ed il XIII secolo sulle rovine di un'antica villa romana (www.lacastelluccia.com), l’affascinante Rocca visconteo-veneta di Lonato del Garda da cui si gode una vista spettacolare sul lago, monumento nazionale e fortificazione apprezzata anche da Napoleone (www.fondazioneugodacomo.it), o addirittura il Castello di Spessa, tanto apprezzato dal più famoso dei latin lover di tutti i tempi, Giacomo Casanova (www.castellodispessa.it). Ecco una carrellata fotografica per far volare con la fantasia i futuri sposi, in attesa che il sogno si trasformi in realtà.