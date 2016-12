21 gennaio 2015 Tra fado e discoteche, le notti di Lisbona Dopo il tramonto la capitale lusitana si accende in una movida senza fine:i quartieri più cool e i locali di tendenza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - In barba alla saudade, intraducibile sentimento lusitano che richiama una dolce malinconia, di notte Lisbona diventa una delle città più vivaci e allegre d’Europa, perfetta per trascorrere anche in questa stagione invernale – quando andarci è più conveniente - serate indimenticabili tra “case do fado”, ritrovi, in cui si suona dal vivo la più tipica e straordinaria musica lusitana, ma anche discoteche, teatri, caffè discoteche, pub tradizionali e raffinati ristoranti.

L’esuberante notte lusitana - Si può iniziare la serata tra amici al Rossio per un assaggio di Ginja, il liquore preferito di molti portoghesi a base di ginja (amarena). Da non perdere, per i gourmand il “Mercado de Campo de Ourique” uno dei mercati coperti dei più antichi del Portogallo, fresco di restyling, dove si possono esplorare i nuovi food outlet, che offrono una gamma enogastronomica inesauribile, dalle ostriche con champagne fino ai più ruspanti hamburger. Snack, fast food, ristoranti internazionali e gelati fatti in casa: cucina portoghese e internazionale nel luogo ideale per socializzare.



I quartieri più cool - Imperativa una passeggiata a Cais do Sodré, uno dei quartieri più affascinanti per la vita notturna e una delle principali attrazioni della città con i più noti locali, animazione e dj set. A Doca de Alcantara e in Avenida 24 de Julho si trovano locali molto gettonati, pub, bar e discoteche. La LX Factory, ex area industriale riqualificata, è il luogo più frequentato dai creativi: designer, creatori di moda, artisti. L’atmosfera è frizzante, animata, intrigante come i tanti ristoranti con originalissime offerte gastronomiche. Lisbona è la città del fashion: si può fare shopping d'alto livello all’Avenida de Libertade, il luogo più elegante e cosmopolita della città.



Per chi ama la tradizione – Bairro Alto è il quartiere dove si sposano moda e tradizione: ecco quindi le “tascas”, ovvero le tipiche taverne lusitane dove assaggiare i piatti tipici, spesso a base di deliziosi frutti di mare e di pesce. Ma ci sono anche raffinati ristoranti, negozi di moda e di design, boutique, antiquari, e librerie fornitissime. Altra meta elegante è il Chiado, quartiere dall’atmosfera sofisticata, punto di incontro di giovani, artisti e intellettuali, con locali al top come il frequentatissimo A Brasileira. Non lontano, ecco la zona del Carmo, dove si trovano alcune delle costruzioni più tipiche e affascinanti di Lisbona. Qui potrete visitare il magnifico Museo Archeologico del Carmo, che include un’esposizione di reperti preistorici, romani, medioevali, manuelini, rinascimentali e barocchi. Anche il Largo del Carmo è un sito emblematico della storia portoghese, in quanto palcoscenico della Rivoluzione dei garofani, avvenuta il 25 aprile 1974. Vale infine veramente la pena di poi prendere l’Elevador da Santa Justa, una sorta di gigantesco ascensore di costruzione ottocentesca, per godere dall’alto una vista mozzafiato sulla città, avvolta in una luce unica, che abbraccia i suoi antichi edifici, il fiume Tago, il mare e il cielo.



Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com



Per conoscere le condizioni del tempo, visita: www.meteo.it