Tanti auguri Tgcom24! L 8 marzo del 2001 iniziava la nostra avventura

Siamo alle soglie della maggiore età! L'8 marzo del 2001, diciassette anni fa, andava online la prima homepage di Tgcom24, allora "solo" Tgcom. Sembra ieri ma ieri non è. Da allora quello che era un sito di informazione si è trasformato via via negli anni in un sistema multimediale di notizie che abbraccia televisione e radio, ha una sua vita sui social network e che, oltre al desktop, si è esteso anche su smartphone e tablet. Proprio su mobile Tgcom24 è diventato nel 2017 il sito di informazione italiano più letto in assoluto, mentre è il secondo sommando i lettori da smartphone e tablet a quelli dei pc fissi.

Parte integrante di Tgcom24 è il brand Sportmediaset.it, che proprio in questi giorni ha festeggiato i suoi dieci anni.

Abbiamo raggiunto un altro bel traguardo grazie a tutti voi che ci seguite e ci leggete. Nel 2001 brindavamo quando riuscivamo a raggiungere i 300mila lettori al giorno. Oggi, in media, quotidianamente, sono oltre tre milioni le persone che "sfogliano" il nostro giornale. La vostra attenzione, le vostre critiche, le vostre segnalazioni e la vostra fedeltà sono l'ingrediente fondamentale del nostro successo. Ad maiora!