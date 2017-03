"Isola dei Famosi": Moreno abbandona la Palapa, Raz, Simone e Eva in nomination

La puntata si apre con l'arrivo di Rocco Siffredi in studio, osannato dal pubblico. Quindi Alessia Marcuzzi, che sfoggia un abito già indossato al suo matrimonio, annuncia il primo ospite speciale sull'Isola: Paola Barale. Dopo il collegamento con la Palapa si parte con il primo tema della serata, ovvero l’accusa di Rocco alla fazione dell’Isola capitanata da Giulio e Samantha, che ha definito “la Roma bene” e la De Grenet "la Regina".

ROCCO VS SAMANTHA

Samantha cerca di spiegare: “Io non credo di essere né una complottatrice e né la regina di nessuno” e in quanto a Rocco non ha null'altro da dire se non: “ha un pregiudizio su di me”. Rocco le risponde a tono: "Tu sei una leader esattamente come Raz, solo che lui ci mette la faccia e tu la fai a mettere agli altri". Interviene Raz, che continua a ridere: "Lei è la principessa Crudelia Demont..."

PAOLA BARALE E LE ALTRE SORPRESE

Alessia si mette in collegamento con la "bionda", che spiega di essere arrivata in Honduras per le insistenze di Alessia e per il desiderio di rivedere Raz, ma che è timorosa delle reazioni di Raz. I tre nominati infatti verranno invitati a fare una prova ricompensa individuale e per ognuno di loro ci sarà una sorpresa.

LA PROVA DI SIMONE

Simone deve provare tre piatti e indicare in quale dei tre è compreso l'ingrediente coriandolo. Arrivato al terzo piatto compare il fratello, Danilo.

PROVA RICOMPENSA PER MORENO

In una cassa sono rinchiuse delle iguane. Moreno deve cercare la chiave che apre la cassa. Una volta aperta deve agguantarne una... trovata la chiave e aperta la cassa ne esce il padre Giuseppe.

PROVA RICOMPENSA PER RAZ DEGAN

Tocca a Raz. L'israeliano deve tuffarsi, recuperare un totem legato ad una boa, tornare sulla spiaggia, tagliare una corda che aprirà una cassa... dentro c'è Paola Barale. I due si abbracciano, mentre il pubblico in studio grida: "Bacio, bacio...". Lui dice. "Sei la cosa più sana che ho visto in queste settimane..". Tra i due è subito feeling e Raz la bacia a sorpresa sulla bocca, per la gioia di tutti.