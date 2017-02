"Isola dei famosi", Eva contro Raz: "Cattivo con me, mi fa rabbia"

Non c'è niente da fare, all' Isola dei Famosi , Raz Degan non riesce a farsi apprezzare. Con Giulia Calcaterra litiga spesso, ma anche le "amiche" Eva Grimaldi e Samantha De Grenet lo criticano aspramente. Stavolta l'oggetto del contendere è la maschera da bagno. E' in dotazione a tutto il gruppo, l'attore l'ha usata e poi abbandonata senza riporla al suo posto. E apriti cielo...

Mentre Giulio Base cerca di giustificarlo dicendo che nessuno stava usando la maschera e che quindi Degan era libero di farci quello che voleva, Eva lo attacca duramente. E confessa: "A volte mi fa tenerezza, altre rabbia, però è stato molto cattivo con me".

Samantha non è più tenera. Ne fa un discorso generale, ma è chiaro che ogni riferimento non è puramente casuale: "Tutto quello che è in dotazione bisogna usarlo, ma è carino rimettere le cose al loro posto, questo vale per tutti, non solo per Raz..".

Insomma, Degan non fa nulla per farsi accettare e i naufraghi soffrono sempre di più il suo atteggiamento. Chi la spunterà?