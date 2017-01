25 marzo 2016 Isola dei Famosi, Simona Ventura si infortuna durante la prova leader La conduttrice è caduta mentre attraversava un ponte di corda. Una volta medicata è tornata fasciata a Cayo PalomaTregua tra Paola e Patricia, ma la Bonas se la prende con Cayo Paloma

Brutto infortunio per Simona Ventura all' "Isola Dei Famosi", che si è ferita alle gambe durante la prova leader. Come una vera guerriera si è però rialzata e ha concluso il percorso, prima di essere medicata in infermeria dove è stata fasciata. "Sono contenta perché l'ho scampata bella e anche per l'accoglienza del gruppo. Questa è la mia nuova famiglia" ha commentato la conduttrice.

Gracia de Torres e Marco Carta hanno completato il percorso preparato dalla produzione nel minor tempo e saranno quindi loro gli aspiranti leader della prossima settimana.



Anche se non hanno vinto, sono comunque soddisfatti sia Andrea Preti "alla mia prima prova leader sono arrivato secondo solo per pochi decimi", sia Jonas Berami "non ho vinto, ma sono contento perché almeno questa volta non mi sono fatto male". Se l'è vista brutta invece Simona Ventura, che dopo essere caduta è dovuta passare in infermeria per medicare le ferite sulle gambe.