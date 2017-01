17 gennaio 2015 "Isola dei famosi", ecco altri due naufraghi: sono Fanny Neguesha e Valerio Scanu I due nuovi concorrenti del reality in partenza il 26 gennaio su Canale 5 sono stati annunciati da Alessia Marcuzzi a "Verissimo" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:40 - Altri due tasselli si scoprono in vista dell’inizio de "L'isola dei famosi", in rampa di lancio il 26 gennaio in prima serata Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Alessia Marcuzzi ha ufficializzato il nome di altri due naufraghi, dopo Rocco Siffredi e Catherine Spaak: si tratta di Fanny Neguesha, la bellissima ex fidanzata di Mario Balotelli, e Valerio Scanu, il cantante lanciato da "Amici" di Maria De Filippi e visto di recente a "Tale e quale show".

La conduttrice della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi", in studio ha incontrato Alvin, che lascerà temporaneamente "Verissimo" per fare l'inviato in Honduras del reality. E parlando di lui, Alessia Marcuzzi ha dichiarato: "Il ruolo di Alvin è preziosissimo. Lui sarà l'unico ad avere un contatto diretto con i nostri naufraghi. Dovrà spiegare loro un sacco di cose. E' il nostro punto fermo".



Isola a parte, per la Marcuzzi c'è stata il tempo di parlare anche di vita privata. A partire dalle sue recenti nozze segrete con Paolo Calabresi. "Paolo mi aveva chiesto di sposarlo qualche tempo prima, ma io da questo punto di vista sono una ragazzaccia - ha spiegato alla Toffanin -. Quando poi me l'ha chiesto in maniera molto classica, con tanto di anello, ho pensato che fosse la volta buona". Proprio perché il matrimonio è arrivato quasi all’improvviso Alessia è molto felice ma deve ancora rendersi conto esattamente di cosa sia successo... "Da sposata mi sento diversa ed è una bella sensazione - ha detto -. Faccio solo ancora un po' fatica a dire "mio marito" perché mi sento sempre un po' fidanzata. Però sono molto felice. Il matrimonio è stata una cosa, anche se non prevista, voluta e molto importante. Ora la fede me la tengo sempre addosso".



Infine, a Silvia Toffanin che le ha chiesto se arriverà presto un bambino, Alessia ha risposto: "Io ho già fatto due figli. Subito un altro bimbo sarebbe una scossa un po' troppo forte... magari dopo l'Isola...".