"Grande Fratello Vip" tra docce sexy e bagni da dive

Nella Casa del " Grande Fratello Vip ", le star cominciano a surriscaldare l'atmosfera. C'è chi come Mariana Rodriguez regala una doccia sexy, chi come Pamela Prati - confinata nello scantinato - è costretta a lavarsi con l'acqua fredda , e chi come Valeria Marini preferisce un bel bagno nella vasca idromassaggio. Da vera diva.

Pamela comincia ad abituarsi allo scantinato, dopo le prime lamentele. La showgirl soffre infatti di claustrofobia e si è lamentata pubblicamente del trattamento che le è stato riservato ammettendo di aver chiesto lei stessa ai compagni di votarla. La Prati ne approfitta per fare una doccia veloce, non essendoci l'acqua calda, e mostra il fisico statuario.

Mariana si sofferma invece molto sotto la doccia e mette in bella evidenza il lato B scultoreo. Valeria, invece, preferisce far un bagno rilassante. Dopo le prime docce. Stefano Bettarini ci gioca su e annuncia l'ingresso nella vasca idromassaggio in modo trionfale. La Marini non perde l'occasione di atteggiarsi a diva. E il bagno diventa un momento cult.