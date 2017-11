Grande Fratello VIP: il fratello di Daniele Bossari entra in Casa

Le sorprese della decima puntata del Grande Fratello VIP non accennano a terminare. Dopo una serata difficile ed emozionante, Daniele Bossari riceve una bellissima sorpresa. Durante un freeze fa il suo ingresso in Casa il fratello del presentatore, Andrea, che si è sposato questa settimana! La consegna della bomboniera non poteva aspettare... così i neosposi hanno pensato di recapitarla di persona, con tanto di balletto in stile Bollywood!