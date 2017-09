Grande Fratello Vip, Cecilia e Jeremias in lacrime

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " i concorrenti si preparano alla terza puntata, in onda stasera in prima serata su Canale 5. Mentre i nominati Lorenzo Flaherty e Serena Grandi fanno i bagagli, nell'attesa di scoprire l'esito del televoto, i fratelli Rodriguez hanno un momento di sconforto. Cecilia scoppia in lacrime pensando al fidanzato, ma per fortuna Jeremias è lì al suo fianco per darle forza.

Anche il fratello, però, non riesce a trattenere le lacrime e - complice una canzone romantica in sottofondo - i due si abbracciano forte per superare il momento di crisi. La nostalgia degli argentini contagia presto anche gli altri Stazionati.



Simona Izzo si unisce infatti al pianto dei Rodriguez, anche se per un motivo ben più materiale: "Oggi la pasta era scotta, ma non ho detto niente per non passare per la rompic***. Anche Marco si è lamentato che la cipolla era cruda e Lorenzo poverino ha sentito, c'è rimasto male".