Maria De Filippi: "Il segreto di Amici? Cambia e cresce insieme ai ragazzi"

E' il programma che ha aperto la via dei talent in Italia e che da 16 anni non solo tiene incollati alla tv milioni di ragazzi ma sforna continuamente nuovi talenti che vanno a popolare le classifiche di vendita e riempiono palazzetti. Il tutto senza avvertire il peso del tempo perché il segreto sta nel cambiamento. Anche quest'anno le novità sono poche ma decisive: i ragazzi passati al serale sono 12 (e sono stati ammessi anche giovani sotto i 18 anni), la giuria diventa stabilmente di 4 elementi (mentre l'anno scorso Morgan faceva da battitore libero) e i direttori artistici saranno affiancati dai "co-coach", figura a cavallo tra il prof, l'allenatore e l'opinionista. Per i Blu guidati da Elisa ci saranno Veronica Peparini (danza) e Rudy Zerbi (canto), per i Bianchi di Morgan tocca ad Alessandra Celentano (danza) e Boosta (canto).



Al centro di tutto però ci sono i ragazzi. "Il fatto che i ragazzi arrivano qui e ti consegnano in mano un sogno mi fa sentire come se fosse sempre la prima volta - racconta la De Filippi al settimanale -. E mi emoziona sempre tantissimo vedere quando uno alla fine ce la fa". Nel caso del "Serale" poi è come se il programma, partito a ottobre, si mettesse il vestito da gran galà. "Per i ragazzi accedervi è come aver già vinto - racconta la conduttrice -. La magia è tutta per loro, i ballerini lavorano con Giuliano Peparini, ed è il massimo a cui possono aspirare. Idem per i cantanti, che entrano in contatto con i direttori artistici e iniziano a conoscere un mondo che prima avevano visto solo in tv".



Tutto pronto dunque. E per aggiungere altri sapori non mancheranno alcune sorprese nella prima puntata. A partire dagli ospiti, Luca e Paolo e Luca Zingaretti: La prima del serale di "Amici" non se la perde nemmeno il commissario Montalbano...