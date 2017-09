Festivalbar 1999, quando Jovanotti si esibì con "Per te"

Un brano che a distanza di anni è ancora indelebile nella testa di molti amanti della musica italiana, una sorta di ninna nanna caratterizzata da una musica molto dolce e un testo semplicemente fantastico, una canzone che ha contribuito all'unicità che ha sempre distinto lo stile di Jovanotti, una delle grandi scoperte firmate Claudio Cecchetto. Con "Per te" l'artista romano si esibì al Festivalbar nel 1999, anno di lancio dell'album "Lorenzo 1999 - Capo Horn". La canzone, dedicata alla figlia Teresa Lucia nata pochi mesi prima, riscosse immediatamente un enorme successo entrando direttamente al terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia e balzando in vetta nel corso di una sola settimana.