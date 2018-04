Raffaella Carrà: "La notizia della morte di Fabrizio è stata un colpo al cuore"

Migliaia di persone sono accorse alla sede Rai di viale Mazzini per rendere omaggio a Fabrizio Frizzi, scomparso domenica notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma. La coda, davanti alla camera ardente, è iniziata alle prime ore del mattino con diversi volti noti, che hanno voluto porgere l’ultimo saluto al compianto conduttore. Tra questi anche un’istituzione della tv come Raffaella Carrà, intercettata dalle telecamere di Pomeriggio Cinque: "Ho avuto un colpo al cuore, perché non sapevo la gravità della sua malattia, pensavo che avesse superato l’ictus, ma poi ho scoperto piano piano che faceva uno sforzo bestiale, forse perché non voleva lasciare un brutto ricordo di sé". La showgirl, visibilmente commossa, ha poi parlato di un episodio accaduto pochi giorni fa: "La cosa che mi ha colpito è stato l’abbraccio disperato che ha dato a 'L’Eredità' ad un giovane ragazzo, quasi come se volesse passare il testimone della vita alla gioventù e lui piano piano ritirarsi".