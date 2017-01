21 aprile 2015 Amici 14: Emma carica i suoi ragazzi mentre Elisa riflette sugli sbagli Le coach si confrontano con le rispettive squadre, preparandosi a nuove sfide Tweet google 0 Invia ad un amico

00:37 - Tempo di bilanci per le due coach di "Amici 14", che discutono con i ragazzi su quanto accaduto finora nel serale. Sia i Blu che i Bianchi hanno perso un elemento e ora devono trovare nuovi equilibri. Dopo le liti, Emma ha ritrovato l'armonia e si complimenta con tutti. Più cupa invece Elisa, che riflette sulle decisioni prese e dopo l'eliminazione di Michele ammette "forse ho fatto le scelte sbagliate".

Emma si complimenta con il ballerino Christian per la sua esibizione, mentre a Valentina fa notare che deve ancora perdere la vergogna sul palco. Passa poi a Briga, che ha duettato sia con lei che con Tiziano Ferro: "Eri presenti, non ti sei fatto sovrastare. Eravate complici".



Soddisfatta anche delle coreografie di Klaudia e Sheila. "Noi siamo premiati da questo essere presenti, da questo darci sempre. Diamoci ancora di più, dobbiamo creare un muro di scudi nella terza puntata" conclude la Marrone.

Di tutt'altro tenore l'incontro tra Elisa e i Blu, dopo l'eliminazione del ballerino Michele. La squadra è triste e anche la coach riflette sul modo in cui ha gestito il gioco: "Ad un certo punto ho fatto una scelta e forse ho sbagliato. Contro Valentina non volevo andare io con l'esibizione corale, sarebbe stato un gioco poco leale. Ero tentatissima, potevamo vincere tutta la partita".



La cantante ha scelto invece di schierare Luca, che si è dimenticato il testo del brano. "Io ti metterei a fare falsettoni e scale, perché canti molto bene. Ma a te non te ne frega un c*** e vuoi fare di testa tua - lo ha bacchettato - Io te lo lascio fare, ma ti devi prendere la responsabilità"