"Amici 14", Valentina Tesio: "Non sono la copia di Emma"

Cosa hai provato quando sei uscita dalla scuola?

Sono tornata alla realtà con dei mezzi in più e ho cominciato a vivere in modo diverso, apprezzando le piccole cose. Ho rivisto la mia famiglia, i miei amici...



Sei stata eliminata dopo la sfida con Klaudia, della tua stessa squadra e tua amica, come è stato?

Klaudia è la mia amica, lo sanno tutti. E' la prima persona con la quale ho parlato e la prima con la quale ho legato. E' stato da una parte molto difficile ma dall'altra sono contenta di essere uscita con lei, perché è una grandissima professionista.



C'è chi ha fatto notare che lei addirittura non ha dato il massimo...

Anche io l'ho notato, in realtà entrambe ci siamo contenute, ma lei è talmente brava che se anche fa la metà di quello che sa fare, brilla lo stesso.



Emma ha pianto e si è arrabbiata tantissimo, hai apprezzato?

Ha creduto in me fin dall'inizio e in tutto il percorso del serale. Mi è dispiaciuto lasciarla senza un elemento, ma Emma è immensa..



Cosa rispondi a chi sostiene che Emma ti abbia plasmata a sua immagine e somiglianza?

Io ed Emma abbiamo tante cose in comune, un carattere molto simile, ma a livello vocale e scenico siamo diverse. Anche fisicamente siamo opposte. Non posso definirmi la sua copia, lei ha la voce più spocrca e particolare. Mi fa sorridere perché io mi dico 'magari fossi come Emma'...