22 giugno 2014 Natal, voragine vicino allo stadio: Italia-Uruguay a rischio? Un'enorme voragine si è aperta da qualche ora a circa quattro chilometri dallo stadio di Natal dove martedì è in programma la sfida decisiva per gli ottavi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:36 - Un'enorme voragine si sarebbe aperta da qualche ora a circa quattro chilometri dallo stadio di Natal dove martedì è in programma Italia-Uruguay, sfida decisiva per l'approdo agli ottavi degli azzurri di Prandelli. L'Ansa riferisce che la zona interessata è stata evacuata, ma anche che al momento i timori che riguardano il regolare svolgimento della gara non sono stati confermati.

La voragine ha cominciato ad aprirsi nella popolatissima favela di Mae Luisa da qualche giorno, in seguito alle forti piogge che hanno colpito la città brasiliana, ma è da sabato sera che è scattato l'allarme perchè l'enorme cratere, nel quale sono sparite baracche, auto e oggetti degli abitanti, ha continuato ad allargarsi. Le immagini mostrano alcune case in bilico sul bordo del cratere, al cui interno è visibile un'enorme quantità di materiale inghiottito.

SALA STAMPA ALLAGATA

E se a pochi chilometri dallo stadio la voragine tiene tutti col fiato sospeso, all'interno dell'Arena Das Dunas le cose vanno anche peggio. La sala stampa, infatti si è allagata per la rottura di un tubo. Il fatto, mostrato anche da alcune tv brasiliane, si è verificato anche in questo caso per le pesanti piogge dei giorni scorsi che hanno messo a dura prova anche alcune strutture dell'impianto. A rompersi è stata una conduttura d'acqua che si trovava sopra al centro stampa, l'acqua è colata giù e ha allagato la struttura, in cui in quel momento si trovavano pochi reporter. Volontari e vigili del fuoco sono intervenuti quasi immediatamente, e si sta lavorando per ripristinare una situazione di normalità, in vista delle conferenze stampa della vigilia e degli allenamenti di rifinitura di domani.