Serie A: tutte le emozioni della quinta giornata

INTER-VERONA 1-0

L'Inter ormai ci ha fatto l'abitudine. I nerazzurri vincono anche contro il Verona (1-0), grazie al colpo di testa di Felipe Melo all'11' del secondo tempo. Il brasiliano è ormai il simbolo della squadra di Roberto Mancini. Primo tempo noioso con poche occasioni, ma nella ripresa il Verona inizia bene con la traversa di Sala (10'), ma 60 secondi dopo ci pensa il brasiliano a firmare la vittoria nerazzurra.



JUVENTUS-FROSINONE 1-1

La Juventus stecca contro l'ultima in classifica. Allo Stadium la squadra di Allegri non va oltre l'1-1 contro il Frosinone, che conquista il primo punto in Serie A. I bianconeri giocano meglio e creano molto, ma tengono in partita i ciociari fino alla fine e non riescono a portare a casa il bottino pieno. Zaza sblocca il match al 50', poi gli uomini di Stellone pareggiano i conti al 92' con Blanchard su calcio d'angolo.



SAMPDORIA-ROMA 2-1

Sampdoria-Roma 2-1. Gol di Eder al 5' st, pareggio di Salah al 24' e clamoroso autogol di Manolas al 40' st che apre una sorta la crisi in casa Roma e fa spiccare il volo alla Samp di Zenga e Ferrero. Partita fin troppo ricca di emozioni, dopo un primo tempo senza squilli, con un protagonista assoluto: Eder, gol e ... assist dell'autorete. La Roma in tilt dopo il 2-2 col Sassuolo. Tempi duri per Garcia.



CARPI-NAPOLI 0-0

Si impantana al Braglia di Modena la corsa del Napoli di Sarri. Dopo due "manite" gli azzurri sono stati bloccati sullo 0-0 dalla matricola Carpi in un match povero di vere emozioni. Serata tranquilla per i due portieri praticamente mai impegnati, con qualche spunto nel finale: Gabbiadini si divora il gol vittoria all'88' mentre un minuto dopo è giustamente annullata la rete di Callejon. Per gli emiliani è il primo punto interno.



FIORENTINA-BOLOGNA 2-0

La Fiorentina non si ferma più. I viola vincono 2-0 al Franchi contro il Bologna e raggiungono il secondo posto in classifica, a quota 12 punti, a meno tre dalla capolista Inter. La squadra di Sousa viene trascinata da due neo acquisti estivi, entrambi in gol nella ripresa: Blaszczykowski (al 71') e Kalinic (all'82'). I rossoblù non riescono quindi a replicare il successo ottenuto contro il Frosinone e rimangono fermi a 3 punti.



LAZIO-GENOA 2-0

La Lazio all'Olimpico non fallisce: terza gara e terza vitoria in campionato. Battuto 2-0 il Genoa con gol di Djordjevic nel primo tempo e Felipe Anderson nella ripresa, al termine di una prestazione balbettante all'inizio ma poi man mano più convincente. Dimenticata dunque la batosta di Napoli. Serata nera per i rossoblù, che chiudono in nove per i rossi a Cissokho e Pandev.



CHIEVO-TORINO 1-0

Si ferma la corsa del Torino: al Bentegodi i granata di Ventura incassano la prima sconfitta stagionale contro il Chievo. A regalare i tre punti alla squadra di Maran è una rete dell'argentino Lucas Castro che al 75', al termine di un veloce contropiede, fulmina Padelli con un gran destro dal limite dell'area. Vittoria meritata per i veronesi che, poco prima del gol, avevano sfiorato il vantaggio con una spettacolare rovesciata di Meggiorini.



PALERMO-SASSUOLO 0-1

E' una prodezza di Floccari a decidere Palermo-Sassuolo. Nel turno infrasettimanale, valido per la quinta giornata di Serie A, la squadra di Di Francesco si impone 1-0 al Barbera proprio grazie a un super gol dell'ex attaccante della Lazio al 34' del primo tempo. Successo meritato da parte degli ospiti che volano così al terzo posto in classifica, a quota 11 punti, mentre il Palermo - rimasto anche in dieci nel finale - si ferma a 7.