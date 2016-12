Serie A, tutte le emozioni della 24esima giornata

ROMA-SAMPDORIA 2-1

La Roma infila la terza vittoria consecutiva e torna a vedere da vicino la zona Champions, portandosi a meno due dal terzo posto occupato dalla Fiorentina. Dopo Frosinone e Sassuolo, i giallorossi mandano ko anche la Samp di Montella, inchiodata al quart'ultimo posto in classifica. Le firme sul successo della squadra di Spalletti sono quelle di Florenzi e Perotti, inutile la rete del 2-1 siglata da Fernando. Traversa di Cassani in pieno recupero.



ATALANTA-EMPOLI 0-0

Nel primo posticipo della 24a giornata di Serie A, Atalanta ed Empoli non vanno oltre lo 0-0. Per i bergamaschi, che non vincono dal 6 dicembre (3-0 al Palermo), è solo il quarto punto nelle ultime nove giornate. Nel primo tempo occasioni per Gomez, Pinilla e Kurtic, mentre i toscani si fanno pericolosissimi a inizio della ripresa con un palo di Saponara. La salvezza per la squadra di Giampaolo è ormai in cassaforte.



NAPOLI-CARPI 1-0

Decide Higuain al 24' st, su calcio di rigore. Vittoria faticosa, trovata col Carpi in dieci per l'ingiusta espulsione di Bianco all'11' st. La Juventus resta a meno due, e fra sei giorni la Grande Sfida allo Stadium. Per Higuain il gol numero 24 in 24 partite. Per il Napoli, l'ottava vittoria consecutiva, primato nella storia del club, una più del mitico Napoli di Maradona 1987-'88.



FROSINONE-JUVENTUS 0-2

La Juve continua a correre Al Matusa la squadra di Allegri batte 2-0 il Frosinone e centra la 14.ma vittoria di fila. Primo tempo in sordina per i bianconeri, che impegnano Leali con Sturaro e Morata, ma non riescono a segnare. Nella ripresa il palo ferma Dybala, poi Cuadrado sblocca il match al 73' su assist di Alex Sandro. Nel recupero raddoppio di Dybala. Il Napoli resta a +2 in vista del big match allo Stadium.



MILAN-UDINESE 1-1

Dopo due vittorie di fila, il Milan frena a San Siro contro l'Udinese (1-1) e non approfitta dei mezzi passi falsi di Fiorentina e Inter. I rossoneri sprecano una grande occasione per avvicinarsi al terzo posto, nonostante le molte occasioni da gol create nel secondo tempo. Sblocca Armero, ex di turno, dopo un doppio miracolo di Donnarumma. Nella ripresa arriva il pari di Niang. Bacca sbaglia il 2-1 e Bertolacci centra una traversa nel finale.



TORINO-CHIEVO 1-2

Il Chievo si rilancia e a Torino ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Granata in vantaggio dopo 19 minuti con Benassi che finalizza una buona azione di Immobile, il pari veneto arriva al 34' con la sfortunata deviazione di Bruno Peres che beffa Padelli. Nella ripresa il gol di Birsa su rigore certifica la crisi del Torino, fischiato dallo stadio e superato in classifica proprio dai gialloblù.



SASSUOLO-PALERMO 2-2

Pareggio pieno d'emozioni a Reggio Emilia, dove Sassuolo e Palermo chiudono sul 2-2 un match che rimane in bilico fino alla fine. Vazquez sblocca la partita al 10', Defrel infila l'1-1 prima del riposo (45'). Nella ripresa la squadra di Di Francesco trova il momentaneo 2-1 grazie al colpo di testa di Missiroli (50'), ma pochi secondi dopo arriva la rete di Djurdjevic (53'). I rosanero chiudono in 10 uomini per l'espulsione di Lazaar (75').