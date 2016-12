12:00 - Lenny Bottai non ce l'ha fatta: sul ring di Las Vegas, il 37enne pugile livornese è finito ko al terzo round contro l'americano Jermall Charlo, semifinale dei Superwelter Ibf. Curiosita': il livornese - come ha postato su Facebook - è salito sul ring con una t-shirt speciale e un messaggio particolare: "No jobs act".