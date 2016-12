Olimpiadi, Malagò: "Rinunciare sarebbe una sconfitta per lo sport"

"Rinunciare a Roma2024 sarebbe una sconfitta per lo sport. E una figuraccia per credibilità Italia". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando della candidatura di Roma ai Giochi 2024 e della posizione del Comune di Roma, orientato per il "no". "Chiediamo rispetto per un percorso partito tre anni fa - ha sottolineato il numero 1 dello sport italiano -. Io sono ottimista di natura".