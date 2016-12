Muhammad Ali, sul web il ricordo commosso degli amici. Mike Tyson: "Dio si è preso il suo campione"

Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 1 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 2 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 3 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 4 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 5 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 6 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 7 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 8 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 9 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 10 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 11 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 12 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 13 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 14 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 15 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 16 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 17 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 18 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 19 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 20 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 21 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 22 di 45 Instagram Instagram Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 23 di 45 Facebook Facebook Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 24 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 25 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 26 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 27 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 28 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 29 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 30 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 31 di 45 Instagram Instagram Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 32 di 45 Instagram Instagram Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 33 di 45 Instagram Instagram Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 34 di 45 Instagram Instagram Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 35 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 36 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 37 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 38 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 39 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 40 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 41 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 42 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 43 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 44 di 45 Twitter Twitter Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione 45 di 45 Facebook Facebook Muhammad Ali, da Tyson a Foreman il saluto al campione leggi dopo slideshow

"Grazie a Muhammad Ali. Eri un campione in tutto... Hai 'lottato' bene. Riposa in pace", scrive Bernice King, figlia di Martin Luther King. Risale invece a qualche ora prima che il padre morisse il ricordo di Laila, figlia maggiore di Muhammad Ali ed ex campionessa di pugilato. "Adoro questa foto di mio padre e mia figlia Sidney da piccola! Grazie per tutto il tuo amore e tutte le tue attenzioni. Sento il tuo amore e lo apprezzo".



"Muhammed Ali ha sacrificato gli anni migliori della sua carriera per combattere per ciò che riteneva giusto. Facendo così ha fatto in modo che tutti gli americani, bianchi e neri, potessero camminare a testa alta". Così l'ex campione di basket Kareem Abdul-Jabbar. "Io sarò pure alto 2,18 metri, ma non mi sono mai sentito così alto come quando ero nella sua ombra", ha aggiunto l'ex centro dei Los Angeles Lakers.