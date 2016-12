Miracolo Belgio: dal 71esimo al primo posto del ranking Fifa

La fantasia di Hazard e De Bruyne sulla trequarti, la potenza e il senso del gol di Benteke e Lukaku in attacco, gente come Mertens, Witsel o Fellaini che può cambiare una partita in ogni momento, i muscoli di Nainggolan e il talento di Januzaj da aggiungere al mazzo. Senza dimenticarsi di due numeri uno come Courtois e Mignolet o della solidità difensiva della coppia Vermaelen-Kompany. E' una nazionale che ha dominato il girone di qualificazione ottenendo 23 punti su 30, con sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta e arriva in Francia con tutte le carte in regola per vincere, anche quel pizzico di esperienza in più che mancava in Brasile: "I nostri avversari ci devono temere - ha detto Radja Nainggolan alla tv pubblica - tuttavia altri Paesi sono più esperti di noi. Ora dovremo mettere a frutto l'esperienza maturata agli ultimi mondiali, già all'Europeo in Francia".



Quando è arrivato Wilmots, il Belgio era al 21esimo gradino del ranking, da novembre sarà al primo posto. Ma ovviamente non è tutto merito suo, dietro c'è molto altro: un intero movimento che, come quello tedesco, dopo aver toccato il fondo nel 2000, ha saputo investire per reinventarsi, riprogrammarsi e aggiornarsi e oggi i risultati (ottimi) sono sotto gli occhi di tutti. Magari i cugini olandesi potrebbero guardare un po' più attentamente ai loro vicini e trovare qualche esempio da seguire per risollevarsi dalla delusione della 'Maledizione Mondiale'...