Dieci anni senza il compianto Alberto D'Aguanno: ecco come lo ha ricordato Mediaset

Sono passati dieci anni dalla morte di Alberto D'Aguanno, il compianto giornalista sportivo di Mediaset da tutti ricordato per la sua professionalità e umanità. Anche il mondo dello sport si era stretto al dolore dei famigliari la notte del 9 dicembre 2006, e ancora oggi Alberto vive nella memoria dei telespettatori. Iniziata la carriera giornalistica a soli 19 anni, D'Aguanno nel 1989 è approdato al Biscione, per il quale ha seguito con passione la Nazionale di calcio, anche negli appuntamenti storici come il trionfo al Mondiale del 2006 e il Pallone d'Oro dell'allora capitano Fabio Cannavaro.