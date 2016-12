Coraggio, baci e proposte: quando lo sport rompe il tabù sessuale

Per la prima volta in Italia Sportweek, inserto della Gazzetta dello Sport, mette in copertina un bacio gay tra due sportivi. Una "scelta rivoluzionaria", come l'ha definita il portavoce di gay Center Fabrizio Marrazzo, volta a rompere una volta per tutte il tabù omosessualità nel mondo dello sport. Negli ultimi anni sono stati sempre di più gli sportivi che hanno trovato il coraggio di fare coming out, ma molti hanno purtroppo dovuto pagare un prezzo troppo alto e in Italia, soprattutto nel calcio, c'è ancora moltissima strada da fare.

Ripercorriamo i casi che hanno fatto più "rumore".