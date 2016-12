Catalogna indipendente, guai Barca

Se la Catalogna diventerà indipendente, il Barcellona non potrà più giocare nella Liga spagnola, e sarebbe la fine dei "clasicos" contro il Real Madrid, l'appuntamento calcistico più atteso oggi a Madrid come a Barcellona e non solo. Lo scrive El Pais online citando fonti del Consiglio Superiore dello Sport. "Il Barcellona non potrà più iscriversi alla Liga". in base alla legge spagnola, hanno chiarito le fonti.