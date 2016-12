11 settembre 2016 22:58 Serie A: Totti salva la Roma, lʼUdinese batte il Milan Icardi regala la prima vittoria a De Boer, pari Lazio a Verona e primi punti per lʼAtalanta, che batte in rimonta il Torino. Rinviata Genoa-Fiorentina

Dopo le vittorie di Juve e Napoli negli anticipi, il Milan cade in casa per mano dell'Udinese. Totti regala la vittoria alla Roma (3-2 sulla Samp), dopo una sospensione del match per pioggia. La Lazio non va oltre l'1-1 sul campo del Chievo, mentre l'Atalanta trova i primi 3 punti del campionato rimontando 2-1 il Torino. Rinviata per pioggia Genoa-Fiorentina. Nel lunch match 2-1 del Bologna sul Cagliari. Pescara-Inter 1-2, con ribaltone e doppietta di Icardi.

JUVENTUS-SASSUOLO 3-1 - La Juventus è davvero irresistibile. I bianconeri battono il Sassuolo 3-1, risolvendo la pratica nei primi 27 minuti. Higuain è devastante: segna al 4'su assist di Dybala e al 10' su assist di Khedira. Al 27' è il turno di Pjanic, l'altro grande acquisto dell'estate: cross di Lichtsteiner, testa del bosniaco che colpisce la traversa e ribadisce in rete. Al 33' il 3-1 del Sassuolo: Buffon esce a vuoto e la palla carambola su Antei per poi entrare in porta.

PALERMO-NAPOLI 0-3 - Nel secondo anticipo della 3a giornata di Serie A, il Napoli batte 3-0 il Palermo e risponde alla Juventus, portandosi a 2 lunghezze dalla capolista. Al Barbera i rosanero reggono solo un tempo, prima di crollare a inizio ripresa. La gara è sbloccata da Hamsik (assist di Ghoulam) al 2', poi sale in cattedra Callejon: lo spagnolo raddoppia al 6' e chiude il match al 20' (complice Posavec). Esordio amaro per De Zerbi: il lavoro da fare è tanto.

BOLOGNA-CAGLIARI 2-1 - Nell'anticipo dell'ora di pranzo della 3a giornata di Serie A, il Bologna batte 2-1 il Cagliari e riscatta la debacle con il Toro. Il match si sblocca al 23', grazie a una punizione di Verdi (Storari colpevole). Il portiere completa la sua giornata no facendosi espellere al 10' della ripresa per un fallo su Krejci lanciato a rete. Di Francesco, appena entrato, trova il raddoppio (29'). Bruno Alves riapre il match su punizione (38'), ma è tardi.

ATALANTA-TORINO 2-1 - L'Atalanta batte il Torino 2-1 in rimonta e conquista i primi punti del suo campionato. Dopo un primo tempo equilibrato sono i granata a passare in vantaggio al 9' della ripresa con la punizione vincente di Iago Falque. Il vantaggio ospite dura solo un minuto: pareggia Masiello sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Di Kessié su rigore la rete del definitivo 2-1 (al 37'), che regala la prima vittoria a Gasperini.

CHIEVO-LAZIO 1-1 - Chievo e Lazio si dividono la posta in palio nella terza giornata di Serie A. Al Bentegodi, dopo un primo tempo segnato da ritmi blandi e pochissime emozioni (solo un intervento di Marchetti su Cacciatore), finisce 1-1. Gamberini sblocca la gara al 51' di testa su calcio d'angolo, poi De Vrij pareggia subito i conti al 55' imbeccato da un assist di Keita, ormai rientrato in rosa e gettato nella mischia da Inzaghi nella ripresa.

GENOA-FIORENTINA RINVIATA - Genoa-Fiorentina è durata solo 28'. Poi un diluvio si è abbattuto su Marassi e l'arbitro Banti è stato costretto a sospendere il match, fermo sullo 0-0. La pioggia non ha dato tregua al campo, che si è immediatamente trasformato in un acquitrino: impossibile proseguire. Dopo uno stop di mezz'ora e dopo un doppio sopralluogo, il match è stato definitivamente sospeso e rinviato a data da destinarsi. Il match ripartirà dal minuto 29'.

MILAN-UDINESE 0-1 - Perica a due minuti dalla fine beffa Donnarumma e regala la vittoria all'Udinese a San Siro contro il Milan (1-0). I rossoneri giocano un pessimo secondo tempo, senza mai rendersi pericolosi. Nel primo tempo la squadra di Montella ci prova con Suso, l'unico che prova a vivacizzare il gioco, ma le conclusioni dello spagnolo non vanno a buon fine. Sosa colpisce una traversa, poi nel secondo tempo arriva il gol di Perica all'88'.

ROMA-SAMPDORIA 3-2 - Roma-Sampdoria 3-2. Nel segno di un meraviglioso Francesco Totti, in una sfida in cui accade di tutto. Un tempo solo doriano, gol di Salah, Muriel e Quagliarella. Poi il diluvio, lo stop di 80 minuti, alle 17,05 si ricomincia e Spalletti manda in campo Totti e Dzeko. La gara di ribalta, il bosniaco firma il pareggio, Totti inventa calcio, Viviano salva i suoi e al 93' il capitano su rigore firma il 3-2. Delirio sugli spalti.

PESCARA-INTER 1-2 - Una doppietta di Icardi regala all'Inter il primo successo in questo campionato. All'Adriatico, contro il Pescara, finisce 2-1 per la squadra di De Boer, che soffre molto gli abruzzesi e va sotto al 63', quando Bahebeck infila Handanovic. I nerazzurri reagiscono e trovano il pareggio grazie a Maurito, a segno di testa su assist di Banega (77'). Il bis, al 91', arriva con un destro che non dà scampo a Bizzarr