Milan, così non va: Perica regala la vittoria all'Udinese

Il Milan non riesce ancora a dare un'anima al suo gioco e contro l'Udinese fa un passo indietro per quanto riguarda la finalizzazione. Finisce 1-0, ma al di là del risultato a preoccupare Vincenzo Montella devono essere le poche occasioni da rete create dalla sua squadra. Bravi i friulani: compatti, attenti e veloci riescono a bloccare ogni iniziativa dei rossoneri e ad andare in gol quando ormai tutto sembrava essere finito. Bacca dimostra i soliti problemi: quando non riceve tanti palloni, il colombiano sparisce dalla scena. Bene Antonelli prima dell'infortunio (trauma cervicale per il terzino, poi uscito per far posto a De Sciglio), Sosa e Suso. Lo spagnolo, però, non può sempre prendersi la squadra sulle spalle. L'Udinese qualcosa di interessante lo mette in mostra con Kums e con Hallfredsson che comunque non sfigura.



Non è in giornata, invece, Romagnoli. Da un suo errore l'Udinese va al tiro con De Paul, che calcia alto. Il Milan prova a rendersi pericoloso, ma la difesa friulana chiude su Bacca e Felipe (uno dei migliori in campo) si fa trovare al posto giusto quando Suso scarica il suo sinistro, già micidiale al San Paolo contro l'Udinese. Tra il 25' e il 32' i rossoneri vanno vicini al gol due volte: prima con un tiro da 40 metri di Paletta, poi con la traversa colpita da Sosa.



Nella ripresa tutti si aspettano un altro Milan, ma Sosa e Suso non ne hanno più e non riescono a dare sostanza al gioco rossonero. La prima occasione è dell'Udinese e arriva soltanto al 20' con un bel tiro in area di Hallfredsson, che finisce sul fondo. La risposta è tutta su un colpo di testa, debole e centrale, di Bonaventura. Montella ci prova inserendo Honda per uno stanco Sosa, ma l'Udinese controlla lo sterile attacco dei padroni di casa. A nulla l'ingresso in campo di Lapadula perché a 2' dalla fine segna Perica su cross di Badu. Vince l'Udinese e per il Milan è buio assoluto. Come spesso negli ultimi anni.