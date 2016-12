Roma-Samp 3-2: dopo il diluvio entra Totti, ed è il delirio

LA PARTITAMai banale, la sfida Roma-Sampdoria è in perfetta linea con la sua storia da... brividi. Il primo di Salah, che di testa pizzica in volo l'assist di Perotti e all'8 firma l'1-0, ed è un duetto da campioni. Il secondo di Muriel che al volo, di destro, raccoglie un lancio da 50 metri di Regini e fulmina Szczesny, cogliendo al volo -pure- l'applauso di Totti che dalla panchina fa quello che non ti aspetti, la lode a un gol avversario. Ma è davvero un gol fenomenale.

Tra questi due momenti che segnano il primo pezzo della sfida c'è molta Sampdoria, e molto meno la Roma. Nel senso che gli undici di Giampaolo fanno girare la palla di prima a tutto campo, predominio tattico e anche fisico cui i giallorossi rispondono con qualche trovata di Salah e Perotti, ma soffrendo molto a metà campo e in difesa, dove Bruno Peres e Juan Jesus non hanno argomenti da opporre a Muriel, e pure Alvarez vaga palla al piede su tuta la trequarti quasi senza disturbi.

Muriel al 20' ha la palla per giustiziare la Roma, lancio di Alvarez, e Szczesny sfoggia il meglio del suo repertorio in tuffo, un tiro di Salah sembra dare un segno di vitalità romanista al 33', ma alla fine del tempo la marea doriana si prende la metà campo romanista e dopo le occasioni di Alvarez e Quagliarella, è lo stesso Quaglia al 41' a raccogliere un pallone da calcio d'angolo a due passi dalla linea di porta. Colpevoli tutti, nella statuaria difesa della Roma. E' il gol del sorpasso doriano, mentre sull'Olimpico si scatenano pioggia e grandine. Un nubifragio che è durato quasi un'ora. Mettendo a serio rischio il prosieguo della partita che dopo una interruzione di 80 minuti è ricominciata.

Dunque, via alla ripresa alle 17,05. Che dopo un tempo di Samp e un'ora di pioggia si consegna a un'altra... Roma. Spalletti provvede con Totti e Dzeko per Perotti e il Faraone. Giampaolo chiama Dodò per Pavlovic. Ed è il contesto che cambia, totalmente: il centravanti vero (Dzeko) e il genio che si sa (Totti) mettono a soqquadro tutte le certezze doriane del primo tempo. Lo si capisce subito, al 1' è di Strootman la palla-gol deviata da Viviano, poi tocca a Bruno Peres, poi è solo Roma a tener palla e ad attaccare e bersagliare la porta doriana.

Totti sfoggia palloni d'oro, sul primo Dzeko accarezza la sfera verso il gol, ma sbaglia di poco la mira. Sul secondo al 16' st il bosniaco aggira Viviano e infila il 2-2, un gesto tecnico molto bello, tocco di destro e gol di sinistro, ma è l'intuizione del capitano è fenomenale.

Il pari non basta, ai romanisti. Dzeko e Salah sono ancora lì, con la fame di gol intatta. La Samp può solo difendersi, Giampaolo toglie lo stremato Muriel per Budimir e Viviano -strepitoso- tiene a galla i suoi con grandi parate.

Poi, il finale di partita. Nel quale la Roma e Totti rifiatano dopo mezz'ora di caccia grossa e la Samp si rifà sotto. Che succede? Cos'altro dovrebbe acadere se non la... solita favola? Al 47' Skriniar aggancia Dzeko, forse è rigore, forse no. Giacomelli dice sì, e dal dischetto Totti spiazza Viviano e scrive un'altra pagina della sua meravigliosa storia romanista. Che vince 3-2 nel segno -immortale- del suo capitano.