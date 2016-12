Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata 1 di 10 SportMediaset SportMediaset Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 2 di 10 LaPresse LaPresse Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 3 di 10 LaPresse LaPresse Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 4 di 10 LaPresse LaPresse Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 5 di 10 LaPresse LaPresse Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 6 di 10 LaPresse LaPresse Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 7 di 10 Ansa Ansa Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 8 di 10 Ansa Ansa Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 9 di 10 Ansa Ansa Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. 10 di 10 Ansa Ansa Diluvio su Genoa-Fiorentina: gara rinviata Diluvio su Marassi: al 27' del primo tempo l'arbitro Banti decide di interrompere la sfida tra Genoa e Fiorentina per impraticabilità del campo. Pioggia e grandine hanno ridotto il terreno di gioco a un vero e proprio acquitrino su cui il pallone non riusciva nemmeno a rimbalzare. leggi dopo slideshow ingrandisci

Impossibile continuare a giocare: quando attorno al 20' del primo tempo le nuvole hanno scaricato sul terreno di gioco del Ferraris una pioggia violenta e costante, il campo si è presto trasformato in una vera e propria piscina. Panchine allagate, tifosi che hanno abbandonato le prime file degli spalti per ripararsi. L'arbitro Banti ha decretato lo stop al 28', poi dopo una lunga sosta ha provato - con un sopralluogo con i capitani - a far rotolare il pallone. Ma soprattutto sulla fascia laterale vicina alle panchine la situazione non consentiva il regolare svolgimento del match. Così la partita riprenderà dal 29', sul risultato di 0-0. Quando? La data è da decidere e non sarà facile trovarla a breve, dato il calendario fitto dei viola, impegnati già giovedì in Europa League.



Fino al 28' il match appunto era sullo 0-0. Nel Genoa si è rivisto Perin, in campo 5 mesi dopo l'infortunio al ginocchio. Ha fatto meglio il Genoa, nella mezzora scarsa di gioco: i rossoblù hanno mostrato di avere piglio, idee e spinta offensiva. Più remissiva la Fiorentina, con Kalinic che non è stato servito a dovere. Tre le occasioni da segnalare: un destro di Pavoletti facilmente addomesticato da Tatarusanu; un tiro al volo di Rigoni con il portiere viola fuori dai pali, protetti dal provvidenziale intervento di Astori; una traversa scheggiata da Laxalt, su una tambureggiante azione rossoblù conclusa dal colpo di testa dell'uruguaiano.