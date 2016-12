foto Tgcom24 Correlati Roma, sale la tensione per il derby 14:59 - Attimi di tensione e scontri tra ultras e polizia all'esterno dello Stadio Olimpico hanno preceduto il derby tra Lazio e Roma, nel giorno del quinto anniversario della morte del tifoso laziale Gabriele Sandri. Un gruppo di supporters incappucciati ha cercato il contatto con le Forze dell'Ordine e ha lanciato alcune bombe-carta, corredate da sassi e bottiglie. Due tifosi giallorossi sono stati aggrediti, uno dei quali accoltellato. Uno è stato colpito da un pugno, mentre l'altro è stato ferito con un coltello ad un gluteo. - Attimi di tensione e scontri tra ultras e polizia all'esterno dello Stadio Olimpico hanno preceduto il derby tra Lazio e Roma, nel giorno del quinto anniversario della morte del tifoso laziale Gabriele Sandri. Un gruppo di supporters incappucciati ha cercato il contatto con le Forze dell'Ordine e ha lanciato alcune bombe-carta, corredate da sassi e bottiglie. Due tifosi giallorossi sono stati aggrediti, uno dei quali accoltellato. Uno è stato colpito da un pugno, mentre l'altro è stato ferito con un coltello ad un gluteo.

I cronisti e gli operatori presenti nella zona sono stati minacciati e costretti ad allontanarsi dal punto dove si stavano svolgendo i tafferugli. In particolare nei pressi di via Antonino da San Giuliano un gruppo di ultras della Lazio ha tentato di raggiungere i supporter romanisti verso Ponte Duce D'Aosta, ma ha trovato uno sbarramento delle forze dell'ordine, contro il quale c'è stato un lancio di oggetti, tra cui una molotov che si è incendiata una volta caduta in terra.