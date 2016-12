Milan, venti anni di parametro zero: da Reiziger a Diego Lopez

12:10 - Con l'arrivo di Diego Lopez dal Real Madrid a titolo gratuito, il Milan e Adriano Galliani hanno messo a segno l'ennesimo acquisto senza aprire il portafoglio. Un'abitudine in un periodo economicamente difficile per il club rossonero. Quello del portiere spagnolo però è solo l'ultimo di una lunga serie di affari a costo zero negli ultimi 20 anni. Negli anni si sono alternati grandi flop, come Onyewu, Reiziger e Taiwo, buoni giocatori come Vogel, Favalli e Van Bommel e qualche grande colpo come Cafu e Tomasson. Dove si inserirà l'ultimo arrivato?