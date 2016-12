30 gennaio 2014 La marijuana al Super Bowl, "E' più sicura del football" Una pubblicità fuori dallo stadio in cui domenica Denver e Seattle si sfideranno. È la mossa di un'associazione che si batte per legalizzare la cannabis Tweet google 0 Invia ad un amico

16:06 - "Più sicura dell'alcol...e del football". In questo modo la marijuana fa la prima apparizione all'interno del Super Bowl, l'evento sportivo più importante e seguito dell'anno che si svolgerà domenica in New Jersey (in diretta su Italia 1 dalle 00.30). Non si tratta però di uno dei classici spot di mezzo minuto per i quali le aziende spendono fino a 4 milioni di dollari, ma di un cartellone pubblicitario strategicamente posto a due passi dal MetLife Stadium, dove si daranno battaglia i Denver Broncos e Seattle Seahawks.

Lo spazio, pagato 5.000 dollari, è stato affittato da Marijuana Policy Project, un gruppo che si è battuto (con successo) per legalizzare la cannabis in Colorado e che ora attacca direttamente l'Nfl, la lega professionistica di football americano, per aver espresso pareri contrari alla legalizzazione e all'uso della sostanza da parte dei giocatori.

Insieme alle pubblicità (ne è apparsa una anche sull'autostrada che porta allo stadio) il gruppo presenterà alla Nfl una petizione. Il concetto è semplice: perché la Lega si schiera contro l'uso di marijuana tra i suoi giocatori anche negli stati in cui è legale (Colorado e Washington) e invece lascia che i professionisti consumino alcol?

Un quesito col quale il gruppo spera di dare il via a un dibattito in un momento in cui sembra proprio che qualcosa stia cambiando: il commissario della Lega, Roger Goodell, la scorsa settimana ha infatti dichiarato di essere pronto a rivedere le regole sull'uso della marijuana a scopo terapeutico in casi di contusioni e problemi alla testa, sostenendo inoltre che sia "un ottimo trattamento che ha dato buoni risultati".

Non solo. Il XLVIII Super Bowl sarà un grande palcoscenico per la marijuana, visto che a sfidarsi sono le squadre di due città, Denver e Seattle, i cui stati, Colorado e Washington, hanno di recente legalizzato la sostanza per scopi ricreativi (i primi due a farlo negli Stati Uniti). I giochi di parole e le battute sono già iniziate da settimane, quello di quest'anno sarà lo "Stoner Bowl", il Super Bowl dei drogati.