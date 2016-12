E' nata la Serie A 2014/15: Milan-Lazio e Chievo-Juve alla prima

17:58 - Con la composizione del nuovo calendario è nata ufficialmente la Serie A 2014/2015, che comincerà sabato 30 agosto con due anticipi (alle 18 e alle 20.45) e terminerà il 31 maggio 2015. La Juve, campione in carica, debutterà in trasferta contro il Chievo Verona. La Roma ospiterà la Fiorentina mentre il Milan sfiderà la Lazio a San Siro. L'Inter comincerà a Torino, il Napoli a Marassi contro il Genoa.



Esordio soft dunque per i campioni d'Italia, molto più duro, anche se all'Olimpico, quello della Roma seconda in classifica lo scorso anno. Partenza in salita anche per il Milan, che alla terza sfida già la Juve dell'ex Allegri. L'Inter ricomincia da Torino coi granata che dovrebbero essere più in forma per l'Europa League, mentre a Marassi sarà sfida tra tifoserie gemellate.



Milan-Juve a San Siro ha grande tradizione, ma i rossoneri non sembrano tra le pretendenti allo scudetto. La prima grande sfida è quindi quella della sesta giornata (nello stesso turno di Fiorentina-Inter), Juventus-Roma di domenica 5 ottobre (improbabile un anticipo visto che la sesta giornata arriva dopo la Champions), mentre il primo derby, quello di Genova, sarà alla quinta giornata.



Nel weekend festivo, tra sabato 1 e domenica 2 novembre: c'è Napoli-Roma, partita ad altissimo rischio sicurezza. Alla 12esima Milan-Inter (23 novembre), primo derby da allenatore per Pippo Inzaghi, mentre alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, il big match sarà Juve-Inter.



Il derby d'Italia sarà l'ultimo antipasto di un finale di stagione davvero caldissimo: Milan-Napoli alla 15esima, Roma-Milan alla 16esima e, appunto, Juve-Inter alla 17esima. La penultima giornata, che potrebbe decidere lo scudetto, promette fuochi d'artificio: Lazio-Roma e Juventus-Napoli (al ritorno bianconeri in casa). Potrebbe decidersi tutto lì.