Brasile 2014, un mondiale da cani

I Mondiali si avvicinano ed il fotografo belga Eric Issele ha pensato di realizzare alcuni fotomontaggi che ritraggono cani con indosso le maglie delle nazionali di calcio. C'è il cane corso con la maglia del capitano della nostra nazionale, il dalmata per la Croazia, il mastino per il Brasile, il pastore tedesco per la Germania e naturalmente il bulldog inglese per la maglia dell'Inghilterra.