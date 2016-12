Amelio, Dante e Rosi alla conquista del Lido

foto Olycom Correlati Antonio Albanese sul set de "L'intrepido" 12:41 - Sono tre i film italiani in concorso alla 70.ma Mostra del cinema di Venezia, che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre. Le opere in questione sono "L'intrepido" di Gianni Amelio, "Via Castellana Bandiera" film drammatico che segna il debutto alla regia cinematografica di Emma Dante e il documentario "Sacro GRA", firmato da Gianfranco Rosi. - Sonoalla 70.ma, che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre. Le opere in questione sono "" di Gianni Amelio, "" film drammatico che segna il debutto alla regia cinematografica di Emma Dante e il documentario "Sacro GRA", firmato da Gianfranco Rosi.

Amelio propone "L'intrepido", una commedia dal cuore tragico che vede Antonio Albenese alle prese con un personaggio disarmante, dall'animo ingenuo e delicato.



In gara anche l'opera prima di Emma Dante, che dipinge uno spaccato di vita della sua Sicilia in "Via Castellana Bandiera". Il film, tratto dall'omonimo romanzo della Dante, è ambientato in una stretta stradina palermitana e ruota intorno alle vicende famiglia Calafiore, dominata dal 75enne padre padrone Saro.



A chiudere il trio italiano "Sacro GRA" di Gianfranco Rosi, documentario dedicato alla vita intorno al Grande Raccordo Anulare di Roma, dove il regista ha vissuto per oltre un anno, muovendosi in camper.