James Franco senza capelli trasforma il red carpet di Venezia in un set

16:25 - Capelli rasati a zero, tatuaggio sulla testa, cappellino, ray ban e un look rigorosamente Anni 70, James Franco gira un film sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. L'attore infatti ha portato le sue telecamere sul tappeto rosso del lido per "Zeroville", circondato da comparse in abiti Anni 70, facendo impazzire i suoi fan. "Stiamo girando un film, ve lo facciamo vedere qui il prossimo anno", ha detto l'attore.