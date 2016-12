David Bowie, a 22 anni "solo" secondo al Festival di Monsummano Terme

Era il 1969. A Londra David Bowie aveva appena concluso la registrazione ufficiale di "Space Oddity" . In estate sbarcò in Italia per la prima volta. Allora ventiduenne, si esibì a Monsummano Terme prendendo parte al "Premio Internazionale del Disco". Cantò "When I live my dream" ma arrivò secondo. Il brano però convinse gli organizzatori a creare per l'occasione un premio speciale, destinato ai talenti emergenti.

Il festival nella cittadina in provincia di Pistoia, quell'estate, era presentato da Daniele Piombi. Quel sabato 3 agosto vinse una giovane catalana, Maria del Carmen, più conosciuta come Cristina. All'epoca David Bowie era un ribelle inglese a cui affidarono, come sponsor, un calzaturificio. Solo 3 anni dopo quel concorso però, diventò l'idolo musicale di mezzo mondo, grazie all'esplosione di popolarità seguita all'uscita di "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".