Bjork, i 50 anni dell'artista che ha fatto scoprire il rock islandese

Compie 50 anni Bjork, capostipite del rock islandese. Nata a Reykjavik, l'artista si è sempre contraddistinta oltre che per una vocalità unica anche per un talento eclettico, che l'ha portata prima a sperimentare molti generi musicali, dal punk al trip hop, cimentandosi poi anche come attrice, per esempio in "Dancer In The Dark" di Lars Von Trier, che le è valso il premio di migliore attrice a Cannes. Si è spesso spesa anche per cause politiche.