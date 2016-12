Modà e Emma di nuovo insieme per un duetto esplosivo per Natale

Le strade artistiche dei Modà con Emma si sono incrociate con successo prima in duetto assieme al Festival di Sanremo 2011 con " Arriverà" (al secondo posto) e poi con la vittoria della cantante nel 2012 con "Non è l'inferno", firmata da Kekko Silvestre. La fortunata coppia musicale si ricompone con " Come in un film ", in radio da venerdì, e Tgcom24 vi mostra in anteprima le prima immagini del video.

Il brano, originariamente presente nell'album multiplatino "Gioia", è contenuto in questa veste inedita nell'ultimo disco dei Modà "2004 – 2014: L'Originale 40 canzoni come non le avete mai viste e sentite" disponibile in due versioni standard contenente i 2 cd con il live del 19 luglio allo Stadio San Siro di Milano e Come in un Film cantata in duetto con Emma. Una deluxe, in un box che contiene i 2 cd dell'edizione standard, 2 dvd con il video del concerto allo Stadio San Siro, il documentario sul tour internazionale della band e altri contenuti esclusivi, e un inedito booklet fotografico.



Intanto nelle sale italiane, in contemporanea via satellite è stato trasmesso “Modà: Come in un film – un sogno che diventerà realtà”, il film-concerto che nasce dall'intuizione di Kekko Silvestre che ha lavorato a soggetto e sceneggiatura con il regista Gaetano Morbioli.