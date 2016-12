6 dicembre 2014 Cinema, weekend tra le magie di Woody Allen e la commedia con Serena Autieri Nelle sale si ride anche con "Scemo e più scemo 2" con Jim Carrey e Jeff Daniels Tweet google 0 Invia ad un amico

11:40 - Questo è un fine settimana cinematografico ricchissimo. Sono usciti ben dodici nuovi film nelle sale e ce n'è per tutti i gusti. Dalla commedia di Woody Allen con Emma Stone e Colin Firth "Magic in the moonlight" a "Scemo e più scemo 2" con Jim Carrey e Jeff Daniels. L'Italia è presente con "Ambo" che vede protagonisti Serena Autieri, Adriano Giannini e Maurizio Mattioli.

E ancora l'horror italiano "The Perfect Husband" di Lucas Pavetto che si rivolge alla platea internazionale dei fan grazie a un cast di lingua inglese; l'horror soprannaturale "La metamorfosi del male" di William Brent Bell; la commedia natalizia francese "Un amico molto speciale" di Alexandre Coffre con l'ex "profeta" Tahar Rahim ladro gentiluomo travestito da Babbo Natale. Ma è soprattutto una nuova occasione per festeggiare i campioni del cartoon giapponese: da "Naruto", il piccolo campione ninja dello Studio Pierrot e i supereroi della Yamato (Mazinga, Goldrake, Ufo Rbot) che per una notte approdano al grande schermo con l'evento "La notte dei super robot - Parte seconda".



SCEMO E PIU' SCEMO 2 dei Fratelli Farrelly - Sono passati vent'anni da quando Lloyd e Harry erano diventati amici. Adesso devono riunire le forze per rintracciare e custodire una bambina... La miscela esplosiva composta dai fratelli Farrelly e dai loro due autori feticcio cerca di rinverdire passate glorie.



MAGIC IN THE MOONLIGHT di Woody Allen - Sotto la maschera di un geniale illusionista cinese si nasconde lo smagato gentiluomo inglese Stanley Crawford che detesta sedicenti maghi e cialtroni improvvisati. Parte così alla volta della Francia per svelare la vera identità di una presunta veggente, ma finisce in un complicato intrigo di amori non dichiarati e di verità nascoste. Il genio di Allen rifiorisce alle prese con una di quelle commedie tra il paradossale e il romantico che hanno punteggiato la sua maturità d'artista.

MOMMY di Xavier Dolan - Rapporti difficili tra una madre che deve provvedere da sola all'educazione del figlio e un ragazzino affetto da deficit dell'attenzione. Tra l'inquieta trentenne e il turbolento quindicenne si inserisce una giovane vicina di casa che saprà restituire equilibrio alla scalcinata famiglia. Il regista canadese di maggior talento approda alla distribuzione italiana con una delle sue opere più felici in cui tenerezza, rabbia e inquietudine si fondono in una intensa miscela con il sapore della confessione in pubblico dell'autore stesso.



L'IMMAGINE MANCANTE di Rithy Panh - Premiato a Cannes e candidato all'Oscar, si propone come un documentario sulle stragi dei Khmer rossi questo bellissimo film dell'autore cambogiano ormai francese d'elezione. Ma sarebbe miope classificare il film tra il documento e l'autobiografia. In realta' si tratta di una sorta di testamento poetico di grande emozione, firmato da un artista che nel perdono e nella ricerca della verità ha ritrovato se stesso.



THE ROVER di David Michod - In un deserto australiano che è ad ogni effetto alla fine del mondo, in un futuro prossimo e apocalittico che segue la grande crisi finanziaria mondiale, Eric si imbatte in una scalcinata gang di ladri che gli ruba la macchina. Non sanno di aver messo in moto una macchina micidiale di vendetta e ferocia. Un attore star dei giovanissimi e un giovane regista star dei cinefili.



IL CACCIATORE DI ANATRE di Egidio Veronesi - Film totalmente autoprodotto, arrivato fortunosamente nelle nostre sale, il film d'esordio di Egidio Veronesi merita una doppia segnalazione. Per il suo autore che fin qui ha lavorato soprattutto nelle terapie di sostegno ai malati di Alzheimer e firma una storia tutta dedicata alla memoria e per la storia stessa: quella di Mario che sogna per la figlia un futuro da pianista e quella dei suoi amici che vivono inconsciamente gli ultimi spiccioli di serenità mentre la guerra avanza. Siamo nell'Appennino modenese e l'anno è il 1942. Poi su tutti si abbatterà la furia delle rappresaglie.