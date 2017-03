Testi teatrali italiani, spagnoli, lituani e israeliani dal 28 al 30 marz.o

di Marco Calindri marcocalindri@libero.it



Presentata dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi Roma Tre, dal 28 al 30 marzo, si svolgerà la XI Edizione della Rassegna Internazionale di Drammaturgia Contemporanea, dal titolo ‘In Altre Parole’. La manifestazione, a cura di Pino Tierno e Simone Trecca, si svolgerà sia al Teatro Palladium che alla ‘Real Academia de Espana en Roma’.



‘In Altre Parole’ è un importante appuntamento per professionisti e semplici appassionati, in pratica per tutti coloro che desiderino conoscere le voci più rappresentative del panorama teatrale internazionale e che, attraverso gli spettacoli proposti, gli incontri con gli autori, le conferenze e i seminari, intendano riscoprire la forza, la bellezza, il senso della parola in scena.

Negli appuntamenti di marzo, viene approfondito il teatro spagnolo (Tablas), ma verrà fatta conoscenza anche con nuove, vivaci drammaturgie, quali quella lituana, passando altresì per le pagine migliori del teatro di Israele. Il responsabile artistico, Ferdinando Ceriani, ha allestito un ricco programma di spettacoli che prevede:



28 marzo, ore 11.00 - Real Academia de España en Roma ‘Una voce’ - Maestro amore di Luigi Pirandello (adattamento teatrale di Pino Tierno) a cura di Marco Belocchi con Cristiano Arni, Carlo Caprioli, Maria Teresa Pintus.

28 marzo, ore 20.30 - Teatro Palladium ‘La puttana dell’Ohio’ di Hanoch Levin (traduzione di Serena Scateni e Pino Tierno) a cura di Stefano Genovese con Antonio Salines, Alessandra Muccioli, Diego Savastano.

29 marzo, ore 20.30 - Teatro Palladium ‘Sognare forse’ di Antonio Tabares (traduzione e adattamento di Simone Trecca) a cura di Ferdinando Ceriani con Luciano Virgilio, Laura Mazzi, Salvatore Palombi.

30 marzo, ore 18.00 - Teatro Palladium ‘La città vicina’ (Artimasmiestas) di Marius Ivaškevičius (traduzione di Alessandra Calì) a cura di Stefano Moretti, immagini di Luca Carboni con Giulia Valenti, Stefano A. Moretti e 4 allievi diplomati all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma.

30 marzo, ore 21.00 - Teatro Palladium ‘La pietra oscura’ di Alberto Conejero (traduzione di Simone Trecca) a cura di Loredana Scaramella con Luca Tanganelli e Mauro Santopietro - Junko Mashima - piano, Lorenzo Perracino - sax.

31 marzo, ore 18.30 – Real Academia de España en Roma ‘Principe’ di Juan Carlos Rubio (traduzione di Martina Vannucci) con Pietro Bontempo.



Nell’ambito della rassegna è prevista anche una tavola rotonda:

29 marzo, ore 15.30 Università degli Studi Roma Tre, Sala Conferenze 'Ignazio Ambrogio' Via del Valco di S. Paolo, 19 Biografie mediate: 'riscrivere le ‘vite’ per lo schermo e la scena' - Conversazione con Rosemary Kay (romanziera e sceneggiatrice) e Antonio Tabares (drammaturgo) a cura di Maddalena Pennacchia e Simone Trecca.