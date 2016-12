I dodici mesi di Bergoglio. Dal Giubileo della misericordia alla lettera per i preti che potranno assolvere dall'aborto, dagli appelli per l'accoglienza degli immigrati ai gesti fortemente simbolici, non c'è dubbio: il Pontefice si conferma figura forte, uomo mai banale e a suo modo "rivoluzionario". Nell'album dei ricordi alcune foto simbolo, come l'abbraccio con l'imam di Al Azhar o lo storico incontro a Cuba con il patriarca di Mosca.