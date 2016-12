Non esiste futuro senza passato. L'Umbria è protagonista del FuoriSalone 2016 e di "Interni Open Borders" con un progetto firmato dal direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia, Paolo Belardi. Con "Scorched or Blackened", il cui anagramma è scritto sulla parte esterna dell'opera con il font "Monk" lanciato dalla Regione in occasione di Expo 2015, sbarcano a Milano le sperimentazioni artistiche di quattro docenti dell'Aba, chiamati a utilizzare in modo innovativo quei materiali che rappresentano la tradizione dell'artigianato umbro.