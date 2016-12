Francesca Ambrosini, è nata a Tirano (Sondrio) il 4 febbraio 1975.

Dopo la laurea in Lingue e letterature straniere all'università Cattolica di Milano (russo, inglese, spagnolo) e esperienza in quotidiani locali entra a far parte della squadra di Antennatre Lombardia.

Professionista dal 2002, ama viaggiare, studia arabo da autodidatta.

Emilio Fede la assume al Tg4 nel 2004.

Lavora per il telegiornale, il rotocalco “Sipario” e per il settimanale “Password il mondo in casa”.

Dal novembre 2011 passa a Tgcom24 diretto da Mario Giordano come conduttrice delle 'breaking news' e dei telegiornali del canale all news.

Nel 2015 , dopo essere diventata mamma, diventa uno dei volti della testata di Studio Aperto diretta da Anna Broggiato